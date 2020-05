Glasner nach Niederlage gegen Hütter: “Kategorie unnötig”

via

Oliver Glasner und Adi Hütter trafen in der deutschen Bundesliga im österreichischen Trainerduell am Samstag direkt aufeinander. Dabei konnte zog der VfL Wolfsburg mit Oliver Glasner den Kürzeren und unterlag Eintracht Frankfurt zuhause mit 1:2.

Glasner: Niederlage “unnötig”

Oliver Glasner sagte nach der Niederlage: “Ich würde die Niederlage in die Kategorie unnötig einordnen. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt mit einer Vielzahl an Torchancen, die wir leider nicht verwertet haben. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit mit einer Standardsituation wieder reingekämpft, dann war es eine Unaufmerksamkeit zu viel. Sehr, sehr unnötig und bitter für uns.”

Für die “Wölfe”, bei denen der Ex-Salzburger Marin Pongracic einen Elfmeter verschuldete, ist die Heimniederlage gegen die Eintracht aus Frankfurt ein Rückschlag im Kampf um die internationalen Ränge. Nach dem Sieg der TSG 1899 Hoffenheim teilen sich die beiden Europacup-Anwärter punktgleich den sechsten Tabellenrang.

