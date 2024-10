Glasner nach Wahl in Österreich besorgt: „Rechtspopulismus ein weltweiter Trend“

Oliver Glasner hat sich über den Rechtsruck bei den Nationalratswahlen in Österreich besorgt gezeigt.

Der Trainer des englischen Premier-League-Clubs Crystal Palace meinte am Freitag auf der Abschlusspressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag gegen Liverpool: „Ich bin nicht besorgt über unser Selbstvertrauen, sondern über andere Dinge, die in der Welt passieren, wie zum Beispiel die Wahl in Österreich. Der Rechtspopulismus ist ein weltweiter Trend geworden.“

Glasner hat mit Crystal Palace nach sechs Runden nur drei Punkte auf dem Konto, Liverpool hingegen führt die Tabelle an. Den Londonern gelangen bisher nur fünf Tore. „Wir sind nicht in Bestform, doch es stimmt mich zuversichtlich, dass wir erst am Beginn der Saison stehen. Jeder arbeitet hart, um in seine beste Verfassung zu kommen.“

Die jüngste Kritik, die seine Mannschaft in den sozialen Netzwerken einstecken musste, sorgte beim Oberösterreicher für Schulterzucken. „Das ist Fußball, das ist Social Media, das ist die Welt, in der wir leben. Wir müssen das akzeptieren.“

(APA) / Artikelbild: Imago