Glasner-Nachfolger: Crystal Palace hat klaren Wunschkandidaten

Crystal Palace gibt laut Sky Sports UK die Bemühungen, Andoni Iraola als neuen Trainer zu verpflichten, nicht auf – auch wenn man derzeit davon ausgeht, dass er diesen Sommer zu einem größeren Verein wechseln wird.

Palace möchte, dass er die Nachfolge von Oliver Glasner antritt. Er gilt offenbar weiterhin als Favorit, obwohl andere Vereine Interesse an dem bald vertragslosen Trainer des AFC Bournemouth bekundet haben.

Einer davon ist der FC Chelsea, aber er ist nicht der Einzige auf der Liste. Iraola galt als Kandidat für Athletic Bilbao in seiner baskischen Heimat in Spanien – doch dieser Posten wurde diese Woche an Edin Terzic vergeben.

Palace arbeitet auch an anderen Zielen, hofft aber weiterhin, dass Iraolas andere Optionen auslaufen und die Chance, ihn zu verpflichten, wieder in greifbare Nähe rückt.

(Red.)

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