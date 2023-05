Glasner-Nachfolger? Ilzer wohl Kandidat bei Eintracht Frankfurt

via

via Sky Sport Austria

Die Zukunft von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt ist weiter offen. Da der 48-Jährige seinen bis 2024 datierten Vertrag bei der SGE bis jetzt nicht verlängert hat, könnte der Österreicher den Klub wohl im Sommer verlassen. Als möglicher Nachfolger könnte nun Sturm-Trainer Christian Ilzer in Frage kommen, der bei den Frankfurtern wohl auf der Liste steht.

Klar ist, dass Glasner trotz der schweren sportlichen Situation nicht wackelt. Die Frankfurter sind in der Deutschen Bundesliga zwar seit neun Spielen sieglos, Sportvorstand Markus Krösche stärkt seinen Trainer allerdings weiter den Rücken. Die Zukunft von Glasner bleibt aber weiter offen, Gespräche über eine Vertragsverlängerung scheiterten bisher.

Nun ist die Eintracht wohl auf der Suche nach einer möglichen Alternative auf der Cheftrainer-Position. Dabei soll auch Sturm-Coach Christian Ilzer in den Fokus der SGE-Verantwortlichen gerückt sein. Konkrete Gespräche oder Verhandlungen wurden allerdings noch nicht geführt. Doch klar ist: Ilzer will in die Deutsche Bundesliga und wird dort einen Markt bekommen. Die SGE gilt jedenfalls als einer der Interessenten.

Video: Sky-Reporter Marko Stankovic schätzt das SGE-Interesse an Ilzer ein

Bild: GEPA