Glasner, Ronaldo & Co: Diese Top-Teams schlagen ihr Camp in Österreich auf

Oliver Glasner kommt zurück nach Oberösterreich. Mit Crystal Palace setzt der Innviertler auf Sommervorbereitung in heimischen Gefilden. Ab 27. Juli ist der FA-Cup-Sieger in Windischgarsten einquartiert, in der auch vom ÖFB-Team genutzten Anlage wurden nicht weniger als 1,7 Millionen Euro in die Rasenplätze und Einrichtungen investiert. Die Saisonvorbereitung „made in Austria“ bleibt auf hohem Niveau ein Gewinn für beide Seiten. Auch Cristiano Ronaldo hat sich heuer angesagt.

„Die Ansprüche steigen immer mehr, Österreich ist in der Lage, sie zu erfüllen“, sagt Heinz Rosenauer. Von Bad Wimsbach aus betreute er mit seiner Agentur imFocus seit Jahren Sommercamps, ehe die Organisation im Vorjahr auf eine neue Stufe gehoben wurde. Die Onside Sports GmbH aus Deutschland stieg groß ein. Die in Salzburg beheimatete SLFC von Hannes Empl wurde übernommen, in Oberösterreich forcierte die Hamburger Agentur ebenfalls die Zusammenarbeit.

Für Rosenauer ist es „eine sinnvolle Bündelung der Kräfte“. Zwei der drei großen österreichischen Veranstalter sitzen damit in einem Boot. Das Portfolio umfasst nun Standorte von Tirol bis nach Niederösterreich, dazu auch in Südtirol. Im Süden Österreichs agiert indes weiterhin die in Graz ansässige IFCS autark und holte Leicester City (Stegersbach), Dynamo Kiew (Bad Waltersdorf) oder Udinese (Lienz) nach Österreich.

Ronaldo schlägt im Pinzgau auf

Viel Trubel ist Ende Juli in Saalfelden zu erwarten. Mit dem saudischen Club Al-Nassr kommt auch Cristiano Ronaldo nach Salzburg, im Gut Brandlhof wird Portugals Superstar freilich größtmöglich abgeschirmt. Testspiele sind geplant, fixiert ist jedoch noch nichts. Vor allem das Thema Sicherheit ist wie im Fall Ronaldo ein wesentliches. Al-Nassr ist nicht der einzige Vertreter der arabischen Halbinsel, den es nach Österreich zieht. Auch Club-WM-Viertelfinalist Al-Hilal (Geinberg) sowie Al-Ahli (Längenfeld) haben gebucht, ein oft gesehener Gast ist auch das Nationalteam von Katar (Geinberg).

Die deutschen Bundesligisten bleiben ebenfalls treu. Marcel Sabitzer weilt mit Borussia Dortmund ab 4. August in Saalfelden, der SC Freiburg mit Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch und Junior Adamu absolviert ab Mitte Juli einmal mehr in Schruns seine Sommervorbereitung. Werder Bremen und das Zillertal sind ebenfalls schon jahrelang verbunden. Mit Christian Ilzer mit Hoffenheim in Seefeld bzw. Miron Muslic mit Schalke 04 in Neustift im Stubaital setzen auch zwei österreichische Trainer-Exporte mit deutschen Teams auf Österreichs Vorzüge. In Tirol ist auch Newcastle United (Seefeld) zugegen.

Camps als Tourismus-Ankurbler

ÖFB-Teamtorhüter Patrick Pentz ist mit Bröndby ab Sonntag in Windischgarsten einquartiert, knapp zwei Wochen später ist Yusuf Demir mit Galatasaray Istanbul im Dilly-Resort zu Gast. Es soll auch für den Tourismus ein Geschäft sein: So wird Glasners Trip mit den „Eagles“ samt einem Doppel-Testspiel gegen Augsburg am 1. August in Bad Wimsbach vom Land Oberösterreich als Teil einer Marketing-Kampagne zur Aktivierung touristischer Potenziale im Großraum London begleitet.

Alleine in Oberösterreich wurden im Vorjahr 15.000 zusätzliche Nächtigungen im Zuge der Fußballcamps gebucht. Dadurch ergebe sich laut Angaben des Landes ein direkter und indirekter Umsatz von etwa 3,5 Millionen Euro. Dass es dennoch schwieriger geworden ist, Kapazitäten für Fußball-Teams zu binden, zeigt das Beispiel Kärnten: Dort ist der Top-Standort Velden in den Sommermonaten mit Privatgästen ausgebucht, für Profifußball war kein Platz.

Während der diesjährige Camp-Sommer gerade erst anläuft, geht der Blick auch schon in die Zukunft. 2026 steht mit der WM in den USA, Kanada und Mexiko ein Großereignis an. Davor wollen sich einige Nationalteams in Österreich WM-fit machen. Hotelchef Horst Dilly berichtete vom regem Interesse. „Für die Vorbereitung auf die Fußball-WM 2026 haben bereits mehrere Nationalteams bei uns angefragt – natürlich besitzt unser ÖFB-Team eine Option.“ Als Stammgast versammelt Teamchef Ralf Rangnick seine Auswahl vor den WM-Quali-Spielen heuer noch dreimal in Windischgarsten.

