Glasner-Serie beendet! Everton schlägt Crystal Palace
Everton hat es geschafft und den Kristallpalast von Oliver Glasner erstmals nach 19 Pflichtspielen ohne Niederlage zum Einsturz gebracht.
In der siebenten Runde der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag gewann Everton zuhause dank später Tore von Iliman Ndiaye (76./Elfmeter) und Jack Grealish (93.) mit 2:1 und kam Glasners Tabellenfünften bis auf einen Punkt nahe. Palace war durch Daniel Munoz (37.) lange auf Kurs Richtung Sieg gelegen, der Platz zwei gebracht hätte.
(APA)
Bild: Imago