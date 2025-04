Glasner-Team Crystal Palace könnte Liverpool Titel bescheren

Oliver Glasner könnte Liverpool vorzeitig zum englischen Fußball-Meister machen. Gewinnt sein Team Crystal Palace am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X!) bei Arsenal, ist den „Reds“ der Titel auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Liverpool würde mit der 20. Ligatrophäe, der ersten seit 2020, als Rekordmeister mit Manchester United gleichziehen. Glasner versprach, trotz des am Samstag gegen Aston Villa wartenden FA-Cup-Halbfinales mit dem bestmöglichen Team anzutreten.

„Wir freuen uns auf unsere Champions-League-Woche“, sagte Glasner – zumal Arsenal im Halbfinale der Königsklasse steht und Aston Villa dort erst im Viertelfinale knapp an Paris Saint-Germain gescheitert ist. „Es ist möglich, Arsenal zu schlagen. Dazu müssen wir aber wirklich auf unserem Toplevel performen“, meinte der Oberösterreicher. „Arsenal ist in großartiger Form. Sie haben zweimal Real Madrid geschlagen und spielen zu Hause. Wir müssen sehr stark verteidigen, mit Überzeugung, und auch unsere Situationen in der Offensive kreieren.“

Crystal Palace ist nach nur einem Zähler aus den jüngsten drei Spielen Tabellenzwölfter, könnte aber immer noch seine nach Punkten bisher erfolgreichste Ligasaison spielen. Dazu besteht im Cup die Chance auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Mit dem Halbfinale im Wembley-Stadion wartet ein laut Glasner „riesiges Spiel“. Der 50-Jährige kündigte zwei oder drei Umstellungen in seinem Team an. „Aber nicht, weil wir das Spiel am Samstag höher bewerten, sondern weil wir physisch und mental topfit sein müssen, um gegen Arsenal konkurrenzfähig sein zu können.“

Arsenal wohl erneut nur Vizemeister

Auf den Tabellenzweiten wartet nächsten Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League PSG. Seine Topspieler bei der Generalprobe zu schonen, ist für Arsenal-Trainer Mikel Arteta aber keine Option. Auch der zuletzt angeschlagene Offensivstar Bukayo Saka könnte beginnen. „Unser Ansporn ist es, unser Spiel zu gewinnen und das Beste zu geben, um unseren Erfolgslauf fortzusetzen“, erklärte Arteta. Die „Gunners“ haben elf Pflichtspiele in Folge nicht verloren. Dennoch dürfte es zum dritten Mal in Folge nur zur Vizemeisterschaft reichen. Arsenal liegt 13 Punkte zurück. Gewinnt Liverpool am Sonntag gegen Tottenham, würde der Spitzenreiter den Titel vier Runden vor Schluss aus eigener Kraft fixieren.

(APA) Foto: Imago