Glasner verabschiedet sich mit emotionalem Brief von Crystal Palace

Trainer Oliver Glasner hat sich nach Saisonende mit einem offenen Brief an die Fans von Crystal Palace gewandt.

Der Oberösterreicher blickte dabei auf seine knapp zweijährige Amtszeit zurück und bedankte sich für die Unterstützung der Anhänger. Der 51-Jährige verfasste die Botschaft einen Tag nach dem Gewinn der Conference League. Die „Eagles“ besiegten den spanischen Klub Rayo Vallecano im Finale in Leipzig mit 1:0 (0:0).

Der Erfolgscoach verlässt den Verein nach dem Auslaufen seines Vertrages im Sommer.

Ich schreibe diese Zeilen am Morgen nach einem großartigen Abend in Leipzig, den viele von euch entweder vor Ort oder zu Hause erlebt haben. Ich hoffe, ihr habt noch immer ein breites Lächeln im Gesicht, so wie wir.

Es fällt mir schwer zu beschreiben, wie ich mich fühle, wenn ich Crystal Palace nach diesen beiden Jahren verlasse. Aber ich muss sagen, dass es ein Privileg war, für diesen Fußballklub zu arbeiten. Diese Zeit wird mich mein Leben lang begleiten.

Wie ich bereits vergangene Woche gesagt habe: Als ich nach Selhurst Park kam, war ich ein Fremder. Jetzt fühle ich mich wie ein South Londoner. Natürlich wird jeder Fußballfan sagen, dass sein Verein etwas Besonderes ist. Aber Palace ist tatsächlich einzigartig – mit einer besonderen Energie, die tief in der Gemeinschaft verwurzelt ist und bei der Familie im Mittelpunkt steht.

Vor allem lebt dieser Klub von der starken Verbindung zwischen der Mannschaft und ihren Fans. Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich während meiner Zeit hier gemeinsam mit euch eine außergewöhnliche Reise erleben durfte.

Im Fußball, besonders als Trainer, dreht sich am Ende alles um Ergebnisse. Ohne Ergebnisse bleibt man nirgendwo lange. Aber die Ergebnisse und sogar die Titel sind nicht das, worauf ich am meisten stolz bin. Am stolzesten bin ich darauf, Teil eines Teams gewesen zu sein, das wir gemeinsam aufgebaut haben, und auf die Verbindung zwischen den Spielern, dem Betreuerstab, dem Vorstand sowie vor allem euch, den Fans. Gemeinsam haben wir daran geglaubt, dass es nichts gibt, was dieser Klub nicht erreichen kann, und keinen Gegner, den wir nicht schlagen können.

Ich nehme viele schöne Erinnerungen mit. Besonders in Erinnerung bleiben wird mir aber die Atmosphäre, die ihr an Spieltagen im Selhurst Park geschaffen habt – die Emotionen, die Intensität und die Lautstärke. All das hat unseren talentierten Spielern die Energie gegeben, sich zu entfalten und ihr Bestes zu zeigen.

Wir haben eine Mentalität geschaffen, mit der wir konkurrenzfähig sein konnten. Das bedeutet nicht, dass man jedes einzelne Spiel gewinnt. Aber wir haben gezeigt, dass Crystal Palace mit den besten Mannschaften konkurrieren kann, sowohl zu Hause als auch auf internationaler Bühne.

In Leipzig haben wir den perfekten Abschluss erlebt. Dieses Spiel hat gezeigt, was diese Mannschaft ausmacht. Ein Team, das niemals aufgibt und sich gegenseitig in jeder Situation unterstützt. Es wird mich mit großem Stolz erfüllen, euch in der kommenden Saison in der Europa League zu verfolgen. Ich weiß, dass ihr Fans der Mannschaft jede Chance geben werdet, erneut eine erfolgreiche Saison zu spielen.

Ich möchte euch für eure großartige Unterstützung, eure Widerstandsfähigkeit und vor allem euren Glauben danken. Ich werde eure Entwicklung weiterhin verfolgen und freue mich auf eure zukünftigen Erfolge, ihr habt sie verdient.

Alles Gute,

Oliver Glasner