Glasner vor dem EL-Finale: „Höhepunkt meiner Karriere“

Für Oliver Glasner ist der Einzug in das Finale der Europa League nicht selbstverständlich. Mit Eintracht Frankfurt erreichte man ein historisches Ereignis. Auf seiner Terrasse besuchte Sky-Reporter Marcus Klimmer den 47-jährigen Trainer und lassen die bisherige Saison und Erfolge rekapitulieren.

„Die Gruppe kann etwas Außergewöhnliches erreichen. Wir sind dabei etwas außergewöhnliches zu erreichen, aber jetzt wollen wir auch den letzten Schritt noch gehen“, meint Glasner.

Auch für den Verein aus Frankfurt wäre der Titel besonders, wie Glasner ausführt: „In Wahrheit ist es jetzt schon, auch für den Klub – welche Begeisterung der jetzt in Deutschland und ganz Europa ausgelöst hat, welches Renommee er gewonnen hat und was er finanziell bekommen hat – viel mehr wert, als vielleicht ein siebenter Tabellenrang in der Bundesliga. Alles was wir jetzt hier so erleben, hilft dem Klub sicherlich auch in den nächsten Jahren.“

