Glasner wartet offenbar auf Milan-Zusage

Oliver Glasner bleibt offenbar der Topkandidat auf den Trainerposten bei der AC Milan.

Wie die italienische „Gazzetta dello Sport“ berichtet, haben die Gespräche zwischen dem 51-Jährigen und den Rossoneri zuletzt an Fahrt aufgenommen. Demnach soll Glasner die Klubverantwortlichen bereits zu einem ausführlichen Treffen getroffen haben und vom vorgestellten Projekt überzeugt sein. Eine Entscheidung könnte noch vor Beginn der WM fallen.

Als Alternative wird weiterhin US-Teamchef Mauricio Pochettino gehandelt. Glasner gilt laut dem Bericht jedoch nach wie vor als Wunschlösung der Mailänder.

Rangnick: ÖFB oder Milan?

Sollte es tatsächlich zu einer Einigung kommen, könnte dies auch Auswirkungen auf die Zukunft von Ralf Rangnick haben. Der aktuelle ÖFB-Teamchef wird in Italien als möglicher Sportdirektor gehandelt.

Für den Fall, dass eine Verpflichtung Rangnicks scheitert, soll Milan bereits weitere Optionen prüfen. Als möglicher Sportchef wird unter anderem Ramon Planes genannt, der aktuell bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien tätig ist und zuvor unter anderem für den FC Barcelona und Tottenham gearbeitet hat.

Glasner soll laut den „Salzburger Nachrichten“ allerdings eine Zusammenarbeit mit einem deutschsprachigen Sportdirektor bevorzugen und dabei die Namen Christoph Freund (Bayern München) sowie Marcel Schäfer (RB Leipzig) ins Spiel gebracht haben.

Offen bleibt zudem, ob Milan Rangnicks Forderungen nach weitreichenden Kompetenzen erfüllen wird. Laut der „SN“ soll der ÖFB mittlerweile sämtliche Wünsche des Teamchefs erfüllt haben und weiterhin auf dessen Verbleib hoffen.

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