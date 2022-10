Glasner will mit der Eintracht in die „K.O.-Phase einziehen“

via

via Sky Sport Austria

Die Frankfurter Eintracht mit Trainer Oliver Glasner hält nach zwei Runden in CL-Gruppe D bei drei Punkten, nun wartet der Premier-League-Spitzenclub Tottenham.

In 28 Tagen warten neun Spiele auf die SGE – Angst vor großen Aufgaben hat man in Frankfurt aber nicht. „Wir wollen auf Platz zwei überwintern und in die K.O.-Phase einziehen“, sagte Oliver Glasner.

Vor den Spurs zeigt Glasner aber großen Respekt: „Eine sehr gute Mannschaft mit einer ausgewöhnlichen Offensive. Antonio Conte ist ein absoluter Top-Trainer. Wir brauchen in allen Bereichen eine Top-Leistung.“

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur jetzt live auf Sky Sport Austria!

Eintracht-Legende Okocha im Sky-Interview

1745783245917482922