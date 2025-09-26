Glasners Crystal Palace fordert Meister Liverpool

Auf Englands Fußballmeister Liverpool wartet am Samstag (ab 15:50 Uhr als Hauptspiel in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz – sei mit Sky Stream live dabei) eine knifflige Aufgabe. Die bisher in der Premier League makellosen „Reds“ bekommen es auswärts mit Oliver Glasners Crystal Palace zu tun, neben dem Titelverteidiger das einzige Team, das in dieser Ligasaison noch ungeschlagen ist. Im bisher letzten Duell setzten sich die Londoner am 10. August im Match um den Community Shield im Elferschießen durch, danach ließ Liverpool sieben Pflichtspielsiege en suite folgen.

Restlos überzeugen konnte das Team von Arne Slot dabei allerdings nicht. Nur einer der sieben Erfolge wurde mit mehr als einem Tor Unterschied eingefahren, oftmals profitierte Liverpool von späten Treffern. Zudem ist Hugo Ekitike gesperrt, dafür könnte 145-Millionen-Euro-Stürmer Alexander Isak zu seinem ersten Premier-League-Einsatz für Liverpool in der Startelf kommen.

Auch Crystal Palace befindet sich in einer starken Phase – die Truppe des oberösterreichischen Trainers Glasner ist saisonübergreifend seit 17 Pflichtspielen ohne Niederlage. In diese Phase fiel auch der Triumph im FA-Cup und damit der erste große Titelgewinn der Vereinsgeschichte. In der Tabelle fehlen dem Fünften sechs Punkte auf Liverpool. Fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter liegt der Zweite Arsenal, der am Sonntag in Newcastle antritt. Der mit Arsenal punktegleiche Erzrivale Tottenham empfängt mit Kevin Danso Schlusslicht Wolverhampton. Schon acht Punkte fehlen Manchester City auf Liverpool, das Team von Pep Guardiola steht im Heimspiel gegen Burnley vor einem Pflichtsieg.

