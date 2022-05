„Glaube, dass wir das Unmögliche machen können“: Silberberger glaubt an Wende im Rückspiel

via

via Sky Sport Austria

Leichter Dämpfer für die europäischen Träume der WSG Tirol: Durch die 1:2-Heimniederlage muss die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger in Hütteldorf einen Rückstand (Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – Streame mit dem SkyX-Traumpass) aufholen. Der Coach glaubt in jedem Fall noch an eine Wende, wie er im Sky-Interview verrät.

„Rapid hat verdient gewonnen, weil sie uns in den ersten 20 Minuten den Stecker gezogen haben. Sie waren geistig frischer und extrem giftig. Mit dem Anschlusstreffer waren wir wieder dabei und sind ebenbürtig geworden“, erkannte der Wattener Betreuer eine Leistungssteigerung bei der Niederlage.

Trotz der Heimpleite rechnet sich Silberberger Chancen auf den nötigen Turnaround aus: „Ich bin überzeugt, dass wir das noch schaffen können. Wir spielen bis jetzt eine fantastische Frühjahressaison und deswegen glaube ich, dass wir das Unmögliche machen können.“

(Red.)