Gloukh-Doppelpack! Ajax dreht Partie bei Qarabag

Mit dem 4:2 (1:1) bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan holte Ajax Amsterdam im sechsten Spiel der Champions League-Ligaphase seine ersten drei Punkte – und hielt damit letzte Resthoffnungen auf die Playoffs am Leben.

Kasper Dolberg (39.), Ex-Salzburger Oscar Gloukh mit einem Doppelpack (79./90.) und Anton Gaaei (83.) sorgten für den umjubelten Dreier. Alle vier Treffer fielen dabei aus dem Spiel heraus – ein Novum für Ajax in dieser Königsklassen-Saison. Zuvor hatten die Niederländer in fünf Spielen lediglich einen einzigen Treffer vom Elfmeterpunkt erzielt.

Kopenhagen gewinnt spät

Deutlich bessere Chancen auf eine Platzierung zwischen den Rängen neun und 24 hat vor den letzten zwei Spielen der FC Kopenhagen um den nicht eingesetzten Youssoufa Moukoko. Die Dänen feierten dank eines späten Treffers von Andreas Cornelius (90.) ein 3:2 (1:0) beim FC Villarreal.

Kopenhagen ging dabei bereits nach 71 Sekunden durch Mohamed Elyounoussi in Führung, Villarreals Ausgleich durch Santi Comensana (47.) nach der Pause fiel sogar noch zehn Sekunden schneller. Kopenhagen steht nun bei sieben Punkten, Villarreal ist mit nur einem Zähler praktisch raus.

(SID)

Tore im VIDEO:

FK Qarabag – Ajax Amsterdam:

1:0 – Camilo Durán (10.)



1:1 – Kasper Dolberg (39.)



2:1 – Matheus Silva (47.)



2:2 Oscar Gloukh (79.)



2:3 – Anton Gaaei (82.)





2:4 – Oscar Gloukh (90.)





FC Villarreal – FC Kopenhagen:

0:1 – Mohamed Elyounoussi (2.)



1:1 – Santi Comesaña (47.)



1:2 – Elias Achouri (48.)



2:2 – Tani Oluwaseyi (56.)



2:3 – Andreas Cornelius (90.)



Bild: Imago