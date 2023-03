Gmunden beendet Siegesserie der Vienna in Superliga

via

via Sky Sport Austria

Die Siegesserie von BC Vienna in der Basketball-Superliga der Männer ist zu Ende gegangen.

Die Wiener unterlagen nach elf Siegen in Folge im Spitzenspiel der 26. Runde den Swans Gmunden mit 79:80 (38:44). In der Tabelle der Platzierungsrunde halten beide Teams an der Spitze nun bei 26 Punkten. Das Rennen um Platz eins vor dem Play-off bleibt damit spannend.

In den Duellen der Wiener mit den Oberösterreichern hat es nun sechs Auswärtssiege en suite gegeben. Seit dem zweiten Finalspiel 2022 ist jeweils der Gast als Sieger vom Parkett gegangen. Die Gunners Oberwart besiegten die Klosterneuburg Dukes 81:67, St. Pölten bejubelte einen 103:102-Overtime-Auswärtssieg bei den Flyers Wels.

(APA)/Bild: GEPA