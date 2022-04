Gmunden fixiert Rang zwei in BSL-Platzierungsrunde

Die Swans Gmunden haben dank des ersten Saisonsieges gegen den BC Vienna am Samstag vorzeitig den zweiten Rang in der Platzierungsrunde der Basketball Superliga der Männer fixiert. Nach vier Niederlagen gegen die Wiener – dreimal in der BSL, einmal im Cup – gewannen die Oberösterreicher in der eigenen Halle mit 99:91 (49:45). Die Oberwart Gunners sind nach dem 84:68 (51:26) gegen den punktegleichen UBSC Graz vorerst Dritte.

SKN St. Pölten gab den sechsten und letzten Platz dank eines 76:73 (37:38)-Erfolgs über die Kapfenberg Bulls an die punktegleichen Steirer ab.

(APA) / Bild: GEPA