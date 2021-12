Gmunden siegt im OÖ-Derby – BC Vienna mit zweiter Saisonniederlage

via

via Sky Sport Austria

Swans Gmunden besiegt in der 10. Runde die Flyers aus Wels im Oberösterreich-Derby mit 86:77 und kann sich für das verlorene Derby zu Saisonbeginn revanchieren. Beim Wiener Derby kann jedoch der Underdog überraschen.

Die Flyers mussten vor der Partie mit James Lull auf ihren wichtigsten Spieler kurzfristig verzichten. Der US-Amerikaner wurde vor der Partie positiv auf Corona getestet. Beide Mannschaften waren in den ersten beiden Vierteln gut eingestellt und so ging es mit 47:47 in die Halbzeitpause. Die Favoriten aus Gmunden kamen immer besser ins Spiel und brachten immer mehr Würfe ans Ziel. Topscorer der Partie war auf Seiten der Welser Christian Von Fintel und Toni Blazan mit jeweils 20 Punkten.

Kapfenberg Bulls feiert einen 80:58 Auswärtssieg gegen Klosterneuburg Dukes. Früh in der Partie machten die Kapfenberger den Sack zu und gaben den Niederösterreichern keine Chance ranzukommen. Mit 32 Punkten und neun Rebounds war Milos Grubor der Topscorer des Spiels.

Oberwart Gunners holt einen wichtigen Sieg gegen Traiskirchen Lions. Die Burgenländer gewinnen mit 76:70 und holten in der zweiten Spielhälfte einen Neun-Punkte Vorsprung der Lions auf. Sebastian Käferle war mit 26 Punkten der Mann des Spiels.

Im Topspiel der „Christmas Games“ holt der SKN St. Pölten einen wichtigen Sieg gegen den USBC Graz. Die St. Pöltner gewannen mit 88:85 und sind mit 16 Punkten weiterhin gleichauf mit Tabellenführer BC Vienna. Sowohl im ersten als auch im dritten Viertel war der SKN den Grazern klar überlegen, so ging das dritte Viertel mit 35:16 zugunsten der St. Pöltner aus.

Die größte Überraschung gelang am Stefanitag den D.C. Timberwolves. Im Wiener Derby gewannen sie gegen Tabellenführer BC GGMT Vienna mit 87:82 und holten wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Top Sechs. Ziga Fifolt holte für die Timberwolves ganze 18 Rebounds.

Tabelle:

1. BC Vienna 10 8 2 901:722 179 16 2. SKN St. Pölten 10 8 2 783:747 36 16 3. Oberwart Gunners 10 6 4 752:690 62 12 4. Swans Gmunden 10 6 4 850:799 51 12 5. UBSC Graz 10 6 4 807:793 14 12 6. Kapfenberg Bulls 9 4 5 677:670 7 8 7. Klosterneuburg Dukes 10 4 6 708:819 -111 8 8. Flyers Wels 9 3 6 726:747 -21 6 9. Vienna D.C. Timberwolves 10 3 7 711:792 -81 6 10. Traiskirchen Lions 10 1 9 765:901 -136 2

(Red./APA)/Bild: GEPA