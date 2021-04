Gmunden stellt im Viertelfinale gegen Graz auf 2:0

Die Swans Gmunden haben auch das zweite Match der Viertelfinalserie in der Basketball-Superliga gegen UBSC Graz für sich entschieden. Die favorisierten Oberösterreicher gewannen am Ostersonntag auswärts 94:82 (55:45), damit können sie am Donnerstag in der eigenen Halle den Halbfinaleinzug fixieren. Ihr bester Werfer in Graz war Kapitän Enis Murati mit 22 Punkten, für die Steirer glänzte Stanley Whittaker mit 38 Zählern.

Bereits am Samstag hatten Wels gegen Klosterneuburg und Oberwart gegen St. Pölten auf 2:0 gestellt. Zwischen Titelverteidiger Kapfenberg und Vienna steht es 1:1.

Viertelfinal-Ergebnis Männer-Basketball-Superliga vom Sonntag (best of five), 2. Spiel: UBSC Graz – Swans Gmunden 82:94 (45:55). Stand in der Serie: 0:2. Nächstes Spiel am Donnerstag in Gmunden

(APA)

Bild: GEPA