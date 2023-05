Gmunden und Klosterneuburg im BSL-Halbfinale

Nach Titelverteidiger BC Vienna am Donnerstag haben am Sonntag auch die Swans Gmunden und die Dukes Klosterneuburg das Halbfinale in der Basketball Superliga (BSL) der Männer erreicht. Ein weiteres Mal „nachsitzen“ müssen die Flyers Wels und der SKN St. Pölten. Sie treffen am Mittwoch in Oberösterreich in einem alles entscheidenden fünften Viertelfinal-Spiel aufeinander.

Gmunden ließ sich in Kapfenberg kein zweites Mal überraschen. Die Swans hatten beim 72:57 (35:36) allerdings hart zu kämpfen. Sie entschieden die Sonntag-Partie – und damit die „best of five“-Serie – erst im Schlussviertel für sich. Die letzten zehn Minuten gingen mit 18:5 an den Cupsieger vom Traunsee.

In Klosterneuburg feierten die Dukes mit 89:84 (55:48) gegen die Gunners Oberwart den ersten Heimsieg und somit das 3:1 in der Serie. Kevin Bracy-Davies (36 Punkte) aufseiten der Heimischen und Brock Gardner (34 Zähler) bei den Gästen lieferten einander dabei ein Scoring-Duell. Die Gunners schieden als besser gesetztes Team gegen den Sechsten nach der Platzierungsrunde aus. Sie waren als Dritte ins Play-off gegangen.

„Gehalten“ hat der Heimvorteil bisher zwischen Wels und St. Pölten. Die Niederösterreicher stellten mit einem 90:78 (52:37) auf 2:2. Sie hatten zwar über weite Strecken der Partie die Nase vorne, aber die Flyers steckten nie auf. So kamen die Oberösterreicher nach 17 Punkten Rückstand vor der Pause noch auf 67:69 (35.) heran, ehe die „Wölfe“ im Finish den längeren Atem hatten und ein Entscheidungsspiel erzwangen.

Im „Best-of-five“-Halbfinale (ab Samstag) steht somit das „Donau-Derby“ Vienna gegen Klosterneuburg als erstes Duell fest. Gmunden kennt seinen Gegner – Wels oder St. Pölten – erst am Mittwochabend.

