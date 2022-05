Gmunden vertagt Wiener Meisterfeier in der BSL

Die Meisterfeier in der Basketball Superliga (BSL) der Männer ist vorerst vertagt.

Titelverteidiger Swans Gmunden gewann am Samstagabend beim BC Vienna mit 107:86 (59:48) und verkürzte damit in der „best of five“-Finalserie auf 1:2. Die Wiener mussten im 19. Heimspiel der Saison die erste Niederlage einstecken, die auch die erste im Play-off war. Die vierte Begegnung steigt am Dienstag (ab 18.45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2) am Traunsee.

Mann des Abends im Hallmann Dome in Wien-Favoriten war Carlos Novas Mateo. Der aus Santo Domingo gebürtige österreichische Nationalteamspieler erzielte allein im zweiten Abschnitt 19 seiner am Ende 26 Punkte. Der 30-Jährige traf dabei vier Mal aus der Distanz und sorgte für den Umschwung. Nach zehn Minuten hatten die Heimischen noch 26:21 geführt.

Die Wiener fanden auch nach dem Seitenwechsel keine Antwort. Die Oberösterreicher zeigten das Herz eines Champions und setzten sich auf 72:53 (24. Min.) bzw. 78:59 (26. Min.) ab. Näher als auf neun Zähler kamen die Heimischen nicht mehr heran. Im Gegenteil: Die Swans zogen sogar auf 96:74 davon. Nur fünf Minuten waren da noch auf der Uhr. Gmunden spielte den Sieg souverän nach Hause.

(APA)/Bild: GEPA