Gmundens Meistertrainer Mirolybov an Darmkrebs erkrankt

Gmunden-Trainer Anton Mirolybov hat wenige Wochen nach dem Gewinn des Basketball-Meistertitels eine Darmkrebsdiagnose erhalten. Wie der Club weiters bekanntgab, sei in der Vorwoche in Oberösterreich mit einer chemotherapeutischen Behandlung begonnen worden. Es werden nun viele harte Wochen auf Mirolybov zukommen, so die Swans auf ihrer Internetseite.

“Es ist natürlich ein enormer Tiefschlag für Anton, unmittelbar nach der errungenen Meisterschaft eine solche Diagnose zu bekommen. Ich bin mir aber sicher, dass wir das gemeinsam mit Unterstützung des gesamten Backgrounds hier in Gmunden schaffen werden, dass Anton wieder auf die Beine kommt und seiner Leidenschaft, dem Basketball nachkommen kann”, meinte Gmundens Sportlicher Leiter Richard Poiger.

Der 43-jährige Finne gibt sich kämpferisch. “Im Leben hat man verschieden Phasen zu durchzustehen, aber ich bin positiv gestimmt, dass ich auch diese Situation, mit all der positiven Energie der Spieler, des Clubs und von ganz Gmunden, meistern werde.”

(APA) / Bild: GEPA