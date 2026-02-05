Gnabry verlängert Vertrag beim FC Bayern

Der variable Offensivspieler hat seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2028 verlängert. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

„Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig. Er hat mit diesem Verein alles gewonnen und will dennoch immer mehr: Das macht ihn zu einem Vorbild. Er steht für den FC Bayern“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

Gnabry schnürt bereits seit 2018 seine Fußballschuhe in München und kommt in der laufenden Spielzeit auf 24 Pflichtspiele für den FC Bayern. Dabei gelangen dem gebürtigen Stuttgarter sieben Treffer und acht Vorlagen. Insgesamt verbuchte der 30-Jährige 309 Partien für die Bayern und erzielte dabei 100 Tore, dazu kommen 70 Assists.

Überraschend ist die Verlängerung nicht. Sky Sport berichtete bereits im Dezember des vergangenen Jahres, dass eine Ausdehnung des Arbeitspapiers kurz bevor steht.

