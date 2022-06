Götze vor Bundesliga-Rückkehr

Mario Götze steht nach Sky Infos vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der WM-Held wird sich wohl Eintracht Frankfurt anschließen.

Der 30-Jährige ist sch mit der Eintracht grundsätzlich über einen Wechsel einig. Sport1 hatte zuerst darüber berichtet. Nach Sky Informationen soll eine finale Entscheidung über die Verpflichtung nach der Aufsichtsratssitzung am Montag getroffen werden.

4,8 Millionen Euro Ablöse – Götze wird ein Top-Verdiener

Dank einer Ausstiegsklausel kann der Europa-League-Sieger Götze nach Sky Infos für rund 4,8 Millionen Euro aus seinem bis Sommer 2024 gültigen Vertrag hinauskaufen.

Bei den Frankfurtern soll der Ex-Dortmunder dann einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr oder einen fixen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Letzte Details sind dahingehend noch zu klären. Sein jährliches Gehalt wird bei rund drei Millionen Euro und zusätzlichen Boni liegen. Damit wird Götze einer der Top-Verdiener.

Zuletzt galten auch Benfica Lissabon, die AS Rom und Inter Miami als mögliche Interessenten. Götzes Karriere ist in den Niederlanden wieder in Schwung gekommen, in 77 Pflichtspielen erzielte er 18 Tore und bereitete weitere 18 vor.

(sport.sky.de)/Bild: Imago