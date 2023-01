Goggia pausiert: Die Startliste für den zweiten Super-G in St. Anton

Skirennläuferin Sofia Goggia wird nach ihrem Sturz am Samstag auf den zweiten Weltcup-Super-G am Sonntag in St. Anton (11.15 Uhr) verzichten. Die Italienerin, die in diesem Winter die beiden Abfahrten in Lake Louise und eine in St. Moritz gewonnen hat, unterzog sich nach Informationen ihres nationalen Verbandes in Mailand einem MRT und CT des rechten Knies, Schäden wurden keine festgestellt. Der Verzicht sei eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es.

Nächte Woche stehen die Rennen in Cortina d’Ampezzo auf dem Programm, im Vorfeld wird der Gesundheitszustand von Goggia beobachtet, teilte FISI mit. Goggia hatte sich erst am 16. Dezember in der ersten Abfahrt in St. Moritz einen Bruch des zweiten und dritten Mittelhandknochens zugezogen und war operiert worden. 24 Stunden später siegte sie.

Als erste Österreicherin geht Nicole Schmidhofer mit der Startnummer drei ins Rennen. Direkt danach folgt mit der Nummer vier Ramona Siebenhofer. Mirjam Puchner (Startnummer 10), Cornelia Hütter (Startnummer 12) und Tamara Tippler (Startnummer 15) komplettieren das ÖSV-Quintett unter den ersten 15 Läuferinnen.

Bild: GEPA