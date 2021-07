Gold Cup: USA und Kanada im Viertelfinale

Die USA und Kanada sind beim Gold Cup erwartungsgemäß ins Viertelfinale eingezogen. Die US-Fußballer schlugen Martinique am Donnerstag (Ortszeit) mit 6:1 und zogen nach dem zweiten Sieg ebenso in die K.o.-Phase ein wie die Kanadier, die ebenfalls in Kansas City zuvor 4:1 gegen Haiti gewonnen hatten. Die beiden Aufsteiger treffen am Sonntag zum Abschluss der Gruppe noch im direkten Duell um Platz eins aufeinander.

Der Gold Cup ist die Kontinentalmeisterschaft der Nationalteams aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (CONCACAF). Als Gast beim 16-Nationen-Turnier spielt WM-Ausrichter Katar mit.

(APA)

Artikelbild: Imago