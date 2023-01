Österreichs Talente haben am Mittwoch beim Europäischen Jugend-Olympiafestival (EYOF) zweimal Gold geholt.

In Planica gewannen die Skispringer den Teambewerb. Stefan Embacher, der am Montag im Einzelbewerb triumphiert hatte, Johannes Pölz, Jakob und Simon Steinberger siegten mit 86,3 Punkten Vorsprung auf Polen. In Tarvis gewann die Tirolerin Leonie Raich im Alpin-Slalom mit 0,89 Sekunden Vorsprung.

Das ÖOC-Team hält damit nach vier Wettkampftagen bei zehn Medaillen, vier davon in Gold.