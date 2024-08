Gold-Segler Vadlau/Mähr Fahnenträger bei Schlussfeier

Lara Vadlau und Lukas Mähr sind die Fahnenträger für Österreich bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele am (heutigen) Sonntagabend im Stade de France von Paris. Die Segler haben vor Marseille die Goldmedaille in der 470er-Klasse gewonnen. Die Schlusszeremonie beginnt um 21.00 Uhr, die nächsten Sommerspiele finden 2028 in Los Angeles statt.

„Das sind ganz würdevolle Fahnenträger, nämlich unsere Goldmedaillengewinner Lara und Lukas“, sagte Karl Stoss, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees, auf der Bilanz-Pressekonferenz am Sonntag im Österreich-Haus.

„Der Moment, als wir am Strand von Marseille die Goldmedaille bekommen haben, war sehr bewegend. Wir hatten beide Tränen in den Augen. Dass wir bei der Olympia-Schlussfeier die Fahne für das Olympic Team Austria tragen dürfen, wird ein weiterer Olympic Moment werden, den wir nie vergessen. Eine große Ehre“, wird das Duo in einer ÖOC-Aussendung zitiert.

(APA) / Bild: GEPA