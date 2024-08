Goldener Schuh für Bayern-Star

Bayern Münchens Superstar Harry Kane wird als Europas treffsicherster Torjäger der vergangenen Saison ausgezeichnet. Der Engländer erhält am Dienstag den Goldenen Schuh, nachdem er 36 Bundesligatreffer für den Rekordmeister erzielt hatte – so viele wie kein anderer Angreifer in den europäischen Ligen.

Kane ist nach Gerd Müller (1970 und 1972) und Robert Lewandowski (2021 und 2022) erst der dritte Münchner, dem diese besondere Auszeichnung zuteil wird. Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob, Präsident des Verbands European Sports Media (ESM), wird im Beisein von Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die Preisvergabe im FC Bayern Museum in der Allianz Arena am Dienstag ab 18.30 Uhr vornehmen.

Kane geht nach der titellosen Vorsaison vor dem Bundesligaauftakt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg mit viel Hunger und großen Erwartungen in die neue Spielzeit. „Ich will weiter Tore schießen und dem Team helfen. Aber klar ist: Das Hauptziel ist es, Titel zu gewinnen! Wir müssen Bayern wieder dahin bekommen, Titel zu gewinnen“, sagte der 31-Jährige der Sport Bild.

(SID)/Beitragsbild: Imago