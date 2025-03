Goldtor in Unterzahl! Barca besiegt Benfica

Barca darf auswärts in Lissabon jubeln! Die Katalanen gewinnen nach über 70 Minuten in Unterzahl das Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen Benfica knapp mit 1:0 und verschafft sich einen kleinen Polster für das Rückspiel kommenden Dienstag (das Rückspiel live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Königsklasse mit dem Sky X-Traumpass!)

In der 13. Minute kam Barcelona zum ersten Mal zu einer Top-Chance in der Partie. Zunächst scheiterte Robert Lewandowski, dann Lamine Yamal aus kurzer Distanz am Benfica-Schlussmann Anatoliy Trubin. Die Portugiesen versuchten es immer wieder mit Schüssen aus der Strafraumgrenze, Benfica-Stürmer Vangelis Pavlidis verzog jedoch knapp neben das Tor.

Ab der 22. Minute waren die Gäste dann nur noch zu Zehnt auf dem Platz. Pau Cubarsi versuchte als letzter Mann den Ball zu erobern, traf dabei aber kurz vor dem Strafraum nur Pavlidis und der Barcelona-Youngster sah die Rote Karte. Ronald Araujo kam daraufhin in die Partie, zum Ärger von Dani Olmo, der Mittelfeldspieler musste für den Innenverteidiger weichen.

Barca-Youngster Curbarsi fliegt vom Platz

Auch in Unterzahl spielte Barcelona munter weiter, zum Ende der ersten Hälfte kam das Team von Bruno Silva zu einer guten Torchance. Kerem Aktürkoglu köpft den Ball frei aufs Tor, doch der überragend parierende Wojciech Szczesny hielt weiter die Null.

In der zweiten Hälfte startete das Heimteam wesentlich besser in die Partie. Kökcü, Pavlidis und Aursnes kommen in den ersten fünf Minuten zu guten Schussmöglichkeiten. Doch nach gut einer Stunde ging Barcelona in Führung: Raphinha zog aus rund 20 Metern ab, der Ball wurde von Otamendi leicht abgefälscht und ging ins Tor.

Das Tor im Video

0:1 – Raphinha (61.)

(Red.)/Artikelbild: Imago