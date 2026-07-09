Golf LIVE auf Sky Sport: The Open Championship

Das letzte Major des Jahres steht an! Die Golf-Elite schlägt bei The Open Championship ab. Sky Sport zeigt das Turnier live im TV (mit Sky X bist du live dabei).

Die Golfwelt blickt nach Royal Birkdale (England): Mit der 154. Ausgabe der The Open Championship steht das vierte und letzte Major auf dem Programm. Das Turnier ist das älteste Major im Golfsport.

The Open – Übertragung

16.07. || Donnerstag: 07:30 Uhr – 21:30 Uhr

17.07. || Freitag: 07:30 Uhr – 21:30 Uhr

18.07. || Samstag: 11:00 Uhr – 21:00 Uhr

19.07. || Sonntag: 10:00 Uhr – 20:00 Uhr

Das gesamte Turnier wird LIVE auf Sky Sport Golf gezeigt.