Golf live im Stream: Featured Holes von THE PLAYERS Championship

Die 51. Ausgabe der THE PLAYERS Championship wird in diesem Jahr ausgetragen. Mit Sepp Straka ist auch ein österreichischer Spieler dabei. Als Titelverteidiger geht Scottie Scheffler an den Abschlag.

THE PLAYERS: Featured Holes im kostenlosen Livestream

Im kostenlosen Livestream gibt es an allen vier Tagen die wichtigsten Schläge an den Featured Holes. Die Löcher 3, 12, 16 und 17 stehen hier im Fokus.

Zu dem zeigt Sky Sport die Featured Groups der THE PLAYERS Championship von Donnerstag bis Sonntag im Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.



Die Featured Holes von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Golf live: THE PLAYERS Championship 2025 im TV bei Sky

Sky zeigt die THE PLAYERS Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag: 18:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

18:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf Freitag: 18:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

18:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf Samstag: 19:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

19:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf Sonntag: 18:00 Uhr – 23:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Gregor Biernath, Jonas Friedrich und Florian Fritsch.

