Golfprofi Straka exklusiv: „Es war immer ein lebenslanger Traum beim Masters mitzuspielen“

Sepp Straka hat am vergangenen Sonntag Golfgeschichte geschrieben. Seit 2019 erster rot-weiß-roter Profi auf der US-PGA Tour, hat der in Wien geborene US-Doppelstaatsbürger auch als erster Österreicher auf der PGA-Tour gewonnen. Der 28-jährige Longhitter kassierte beim Honda Classic in Palm Beach Gardens die Siegprämie von etwa 1,44 Millionen Dollar (1,28 Mio. Euro).

Im exklusiven Sky-Interview spricht Straka u.a. über den Erfolg, Glückwünsche aus Österreich und die Teilnahme im April am prestigeträchtigen Masters in Augusta.

„Langsam begreife ich es. Es ist immer noch surreal, dass ich jetzt ein PGA-Tour-Gewinner bin und in ein paar Wochen nach Augusta zum Masters fahre.“, so Straka über seinen Triumph. Im April wird er beim Masters in Augusta an den Start gehen. Der Golfprofi verbrachte einen Teil seiner Kindheit im US-Bundesstaat Georgia, wo das Turnier stattfindet: „Es ist riesig. Meine Mutter ist aus Georgia. […] Es war immer ein lebenslanger Traum dort beim Masters mitzuspielen.“

(Red./APA)