Gordon-Viererpack! Newcastle deklassiert Qarabag

Auswärts-Kantersieg von Newcastle United bei Qarabag!

Im Playoff-Hinspiel der K.O.-Phase der Champions League düpiert das Premier-League-Team die Außenseiter aus Aserbaidschan mit 6:1. Anthony Gordon gelingt dabei ein historischer Viererpack in der ersten Spielhälfte.

Newcastle verschafft sich eine äußerst komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) im Norden Englands.

Gordon bricht Shearers Rekord

Der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw (8.) traf in der turbulenten Anfangsphase per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0 für den Premier-League-Klub. Zum großen Matchwinner avancierte aber Gordon: Der Stürmer (3., 32./Handelfmeter, 33., 45.+1/Foulelfmeter) schnürte im ersten Abschnitt einen Viererpack, für den 24-Jährigen waren es die Tore sieben bis zehn in der laufenden Champions-League-Saison. Er überflügelte damit Vereinsikone Alan Shearer (6) und ist nun alleiniger Königsklassen-Rekordtorschütze Newcastles. Im zweiten Abschnitt stellte Jacob Murphy (72.) nach dem Ehrentreffer von Elwin Jafargulijew (55.) den alten Abstand wieder her.

Die Gäste dominierten die Partie und erspielten sich frühzeitig zahlreiche Möglichkeiten, Qarabag setzte offensiv kaum Akzente. Gordon (14.) vergab aus bester Position zunächst eine höhere Führung, ehe er wenig später mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung sorgte. Dem vierten Treffer ging ein Ballgewinn von DFB-Nationalspieler Nick Woltemade voraus.

Alle Tore:

0:1 Anthony Gordon (3.)

0:2 Malick Thiaw (8.)

0:3 Anthony Gordon (Elfmeter/31.)

0:4 Anthony Gordon (34.)

0:5 Anthony Gordon (Elfmeter/45.+1)

1:5 Elvin Cafarquliyev (54.)

1:6 Jacob Murphy (72.)

(SID/Red).

Beitragsbild: Imago