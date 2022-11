Stankovic nach Europacup-Aus: „… dann ist das international zu wenig“

Das Horror-Szenario hat Sturm Graz in der Europa League eingeholt. Die Grazer verabschiedeten sich nach einer 0:2-Niederlage beim FC Midtjylland aus dem internationalen Geschäft. In einer Gruppe, in der am Ende alle Teams acht Punkte anschrieben, Sturm aber das schlechteste Torverhältnis aufwies, leistete Lazio Rom mit einem 0:1 gegen Feyenoord Rotterdam keine Schützenhilfe.

„Wir haben genug Chancen, damit das Spiel anders ausgeht. Wir haben zwei bittere Tore kassiert. Wir sind sehr enttäuscht„, sagte Jon Gorenc Stankovic im Sky-Interview und fügte an: „Wenn du solche Fehler machst und solche Tore kassierst, dann ist das international zu wenig.“