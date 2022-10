Goretzka nach Kantersieg bereit für BVB-Spiel: „Wir sind extrem heiß“

via

via Sky Sport Austria

Achtung, Dortmund – die Gala-Bayern kommen! Die Münchner schießen sich gegen Pilsen endgültig aus der Krise und für den Klassiker warm.

Die plötzlich wieder gnadenlos effizienten Münchner ließen Viktoria Pilsen beim 5:0 (3:0) in der Champions League nicht den Hauch einer Chance – und sendeten das klare Signal an den BVB: Der Kracher am Samstag kann kommen! Das sagte auch Leon Goretzka im Sky-Interview: „Wir sind extrem heiß auf das Spiel.“

„Wir haben die Vorgaben des Trainers gut umgesetzt. Wir konnten unser Spiel gut aufziehen“, erklärte Leon Goretzka nach dem Kantersieg gegen Pilsen.