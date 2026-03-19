Goretzka-Nachfolger? Bayern holt Mittelfeld-Juwel zurück

Was Sky bereits berichtet hat, ist nun offiziell: Der FC Bayern zieht die Rückkaufoption für Noel Aseko.

Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler kehrt im Sommer von Hannover zurück nach München, um sich in der Vorbereitung Trainer Vincent Kompany zu präsentieren. Für die Niedersachsen kam Aseko in der laufenden Saison in 26 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete fünf weitere vor.

Die Hannoveraner hatten Aseko im Februar 2025 zunächst ausgeliehen und die Kaufoption gezogen. Jetzt hat der FC Bayern wie erwartet die Rückkaufoption aktiviert. Seine Zukunft in München über den Sommer hinaus ist aber dennoch offen. Ein Verkauf wird bei einem entsprechenden Angebot nicht ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz schätzt Trainer Kompany die Qualitäten des fünfmaligen deutschen U21-Nationalspielers. Asekos Vertrag ist noch bis 2028 gültig.

Goretzka-Nachfolger gesucht

Ohnehin suchen die Bayern aktiv nach einem Nachfolger für Mittelfeld-Routinier Leon Goretzka, der die Münchner im Sommer verlassen wird. Konkrete Kandidaten sind unter anderem Herthas Kennet Eichhorn und Anderlechts Nathan De Cat.

(sport.sky.de).

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