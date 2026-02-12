Goretzka-Nachfolger? Darum könnte Xaver Schlager zu Bayern gehen
Die Entscheidung ist gefallen. Xaver Schlager verlässt RB Leipzig im Sommer. Was Sky Sport bereits berichtet hatte, bestätigte sein Verein in der vergangenen Woche. Doch wohin geht der ÖFB-Teamspieler?
Diese Frage stellte Wolff-Christoph Fuss am Mittwochabend während des DFB-Pokalspiels der Leipziger beim FC Bayern München.
„Vielleicht zu den Roten, die da unten auf dem Platz stehen“, antwortete Lothar Matthäus. „Goretzka geht, Schlager spielt eine ähnliche Position, er ist da schon eine Alternative“, erklärte der Sky Sport Experte.