Grabher bekommt in Cleveland andere Gegnerin

Julia Grabher bekommt es bei ihrer Generalprobe für die am Montag in einer Woche beginnenden US Open nun doch nicht mit Ex-US-Open-Siegerin Sloane Stephens (2017) zu tun. Nach zwei Absagen von Gesetzten ist die US-Amerikanerin nun selbst gesetzt.

Österreichs derzeit beste Tennis-Spielerin (WTA-Nr. 54) trifft stattdessen zum Auftakt auf eine Qualifikantin, die auch eine Lucky Loserin sein könnte, da nun zwei weitere Spielerinnen aus der Ausscheidung ins Hauptfeld rutschen.

Grabher spielt erstmals in Cleveland, die 27-jährige Vorarlbergerin wird auch bei den US Open erstmals im Hauptbewerb dabei sein.

(APA) / Bild: GEPA