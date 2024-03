Vertragsklausel greift: Grabher bleibt Austria Lustenau erhalten

Austria Lustenau kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Pius Grabher bauen. Wie die Vorarlberger mitteilten, hat sich der Vertrag des Mittelfeldspielers durch seinen Einsatz beim letzten Bundesligaspiel gegen FC Blau-Weiß Linz automatisch verlängert.

Grabher absolvierte in der laufenden Saison 16 Bundesliga-Einsätze für Lustenau. Insgesamt stand das Urgestein, das bereits in der Jugend für den Verein auflief, bislang in 240 Spielen für das aktuelle Tabellenschlusslicht auf dem Feld.

„Wir sind sehr glücklich, dass Pius uns als absolute Identifikationsfigur auf und neben dem Platz auch über die Saison erhalten bleibt. Für uns stand – unabhängig von irgendwelchen Vertragsklauseln – fest, dass wir den gemeinsamen Weg unbedingt fortsetzen und die erfolgreiche Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben wollen“, sagte Sportkoordinator Alexander Schneider.

Bild: GEPA