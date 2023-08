Grabher erreicht Achtelfinale in Cleveland

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat beim WTA-Tennisturnier in Cleveland ihre Auftakthürde genommen.

Gegen die chinesische Qualifikantin Wang Xiyu landete sie am Montag nach 1:30 Stunden einen 6:3,6:4-Erfolg und trifft nun im Achtelfinale auf deren Landsfrau Zhu Lin. Die 29-Jährige liegt in der Weltrangliste als 48. aktuell sechs Plätze vor Grabher. Österreichs Nummer eins wird womöglich schon durch ihren Starterfolg ihr Karrierehoch von Platz 54 verbessern.

Dabei ging der Beginn des ersten Vergleichs mit der 22-jährigen Wang daneben, nach einem frühen Break gegen sich sah sich Grabher mit einem 1:3 konfrontiert. In Folge bekam die 27-Jährige das Spiel aber total unter Kontrolle, schrieb bis zum 4:0 im zweiten Durchgang neun Games in Folge an. Wang kam noch etwas heran, wehrte bei 3:5 aus ihrer Sicht vier Matchbälle ab, dann servierte Grabher bei ihrem Test-Turnier für die anstehenden US Open aber aus.

