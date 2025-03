Grabher feiert Miami-Auftaktsieg

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat am Mittwoch beim WTA1000-Tennisturnier von Miami einen Auftaktsieg gefeiert.

Die 28-Jährige gewann gegen die auf Weltranglistenplatz 419 liegende 17-jährige US-Amerikanerin Tyra Caterina Grant 6:4,6:4, womit sie ihren ersten Erfolg in diesem Kalenderjahr feierte. Der Erstrunden-Sieg zum Jahresauftakt in Auckland war Grabher noch vor dem Jahreswechsel gelungen. In Runde zwei trifft sie auf die als Nummer 20 gesetzte Dänin Clara Tauson.

(APA)/Beitragsbild: GEPA