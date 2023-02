Grabher hofft auf ersten Heimsieg in Linz seit 2013

Die Vorarlbergerin Julia Grabher will am Mittwoch die Möglichkeit nutzen, den ersten Heimsieg seit zehn Jahren beim Tennis-Turnier in Linz zu schaffen. Österreichs Nummer 1 trifft in der ersten Runde des Upper Austria Ladies auf die US-Amerikanerin Madison Brengle. Als letzte ÖTV-Spielerin gewann Patricia Mayr-Achleitner 2013 in Linz ein Achtelfinale.

„Natürlich werde ich ständig darauf angesprochen, aber deswegen mache ich mir jetzt keinen besonderen Druck. Es ist für mich ein Ansporn, hier vor heimischem Publikum zu spielen“, meinte Grabher zur langen Wartezeit auf einen Erfolg einer einheimischen Spielerin beim Heimturnier. Die 26-Jährige freut sich besonders auf die Vor-Ort-Unterstützung durch Familie und Freunde. „Das kommt übers Jahr auch nicht so oft vor.“

Im ersten Duell mit der Weltranglisten-82. Brengle rechnet sie sich durchaus Chancen aus. „Ich kenne sie ein bisschen, habe bei den Australian Open mit ihr trainiert. Wichtig wird sein, dass ich zu meinem Spiel, das sehr körperbetont ist, finde. Es ist eine gute Auslosung, ich sehe eine Chance für mich.“

(APA)/Bild: GEPA