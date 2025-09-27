Grabher im Lissabon-Halbfinale out

Nach drei Zwei-Satz-Siegen en suite ist beim ITF-W100-Turnier in Lissabon für Julia Grabher das Aus gekommen.

Die Vorarlbergerin unterlag im Halbfinale der topgesetzten Lettin Darja Semenistaja 2:6,2:6 und schiebt sich im WTA-Ranking an die 115. Stelle. In Parma holte die 15-jährige Tirolerin Anna Pircher, die neben Lilli Tagger als große ÖTV-Zukunftshoffnung gilt, U16-EM-Gold und ist damit nach Petra Ritter (1988) die zweite rot-weiß-rote Europameisterin in dieser Kategorie.

(APA) / Artikelbild: GEPA