Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat beim WTA-1000er-Turnier in Miami ihre Chance auf einen Platz im Hauptbewerb gewahrt.

Die 26-Jährige bezwang am Sonntag in der Qualifikation Priska Nugroho aus Indonesien 7:6(7),7:6(2) und trifft in der zweiten Runde auf die Tschechin Teresa Martincova.

(APA)

Artikelbild: Imago