Grabher muss bei Antalya-Challenger aufgeben

Österreichs bestplatzierte Tennisspielerin Julia Grabher hat am Mittwoch in der ersten Runde des WTA-125-Sand-Challengers in Antalya aus vorerst unbekannten Gründen aufgegeben.

Nach drei Games konnte die als Nummer zwei gesetzte Vorarlbergerin gegen die Ukrainerin Katarina Zavatska nicht mehr weiterspielen. Für die Weltranglisten-79. war es das vierte Auftakt-Aus in Folge. Grabher hatte sich im Vorjahr nach einer Verletzung von Position 470 zurück in die Top 100 gekämpft.

