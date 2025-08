Grabher unterliegt im ITF-Finale von Hechingen

Julia Grabher hat am Sonntag das Endspiel des ITF-W75-Turniers in Hechingen verloren.

Österreichs aktuell bestplatzierte Tennisspielerin musste sich der tschechischen Qualifikantin Nikola Bartunkova nach 91 Minuten 5:7,2:6 beugen. Im zuvor fortgesetzten Halbfinale vom Samstag hatte Sinja Kraus gegen Bartunkova 4:6,6:3,4:6 verloren, und dabei im dritten Satz zweimal eine Breakführung vergeben. Kraus scheint am Montag als 141. aber so gut wie noch nie im WTA-Ranking auf.

Für Grabher wurde es nichts mit ihrem in diesem Jahr schon vierten Titel auf diesem ITF-Level. Sie hält nun bei drei Titeln und drei zusätzlichen Finali. Grabher ist beim anstehenden, mit 60.000 Dollar dotierten ITF-W75-Turnier in Amstetten vor Kraus topgesetzt. Im Einsatz ist u.a. auch die Junioren-Major-Siegerin in Paris, Lilli Tagger.

