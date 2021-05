Grabher vergibt große Chance auf Paris-Hauptbewerb

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Tennis ist bei den French Open nur durch Dominic Thiem im Einzel vertreten. Julia Grabher vergab eine Riesenchance auf ihren ersten Major-Hauptbewerb. Die 24-jährige Vorarlbergerin führte am Freitag in Paris in Runde drei der Qualifikation gegen Hailey Baptiste (USA) schon 6:3,4:1, musste sich aber noch 6:3,5:7,3:6 geschlagen geben.

Die anderen vier ÖTV-Qualifikanten Dennis Novak, Jurij Rodionov, Sebastian Ofner und Barbara Haas waren allesamt schon in der ersten Runde gescheitert.

(APA)

Artikelbild: Imago