Grabher verliert bei ITF-Turnier in Aschaffenburg klar

Olympia-Starterin Julia Grabher hat beim ITF-Turnier in Aschaffenburg eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Die Vorarlbergerin verlor am Donnerstag im Achtelfinale gegen die Deutsche Carolina Kuhl mit 1:6,0:6. Grabher, die über eine Einladung des Internationalen Verbandes in Paris starten darf, liegt in Folge ihrer langwierigen Handgelenkverletzung aktuell nur auf Rang 313 im WTA-Ranking. Die 19-jährige Kuhl ist auf Platz 432 zu finden.

Grabher hatte in Aschaffenburg in der 1. Runde gegen eine Qualifikantin noch in zwei Sätzen gewonnen.

(aPA)/Beitragsbild: GEPA