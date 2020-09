Grätscht Barca Bayern bei Verteidiger inzwischen?

Wie Sky bereits berichtete, arbeitet der FC Bayern München schon länger an einer Verpflichtung von Ajax–Verteidiger Sergino Dest. Transferexperte Max Bielefeld erklärte, dass Dest ”weiterhin ein Kandidat der Bayern” sei. Der Stand um den 19-jährigen Rechtsverteidiger Ende August war, dass ”Dest gerne zum FC Bayern gehen würde”.

Nun könnte der FC Barcelona im Dest-Poker dazwischen grätschen. Berichten der Mundo Deportivo zufolge, sind auch die ”Blaugrana” am Amerikaner interessiert. Allerdings fordert Ajax Amsterdam 20-25 Millionen Euro für den Youngster. Barca will den Spieler, der für Ajax bislang in 36 Spielen zwei Tore und sechs Vorlagen beisteuerte, vorerst per Leihe ins Camp Nou lotsen, um anschließend von einer Kaufoption Gebrauch zu machen.

Bild: Getty Images