Grätscht Liverpool den Bayern bei Eberl dazwischen?

Nach dem Aus von Max Eberl bei RB Leipzig ist der Weg zum FC Bayern für den 50-Jährigen frei. Doch nun machen Gerüchte um den FC Liverpool die Runde. Kommen die Reds dem FCB in die Quere?

Es war ein Paukenschlag, der von Leipzig aus durch Fußball-Deutschland einen Tag vor dem Topspiel gegen den FC Bayern Ende September hallte.

Aufgrund des „fehlenden Commitments zum Klub“ gab RB offiziell die Trennung von Eberl bekannt, der erst zehn Monate zuvor als Sportvorstand installiert worden war. Bereits seit dem Bayern-Aus von Hasan Salihamidzic rankten sich Gerüchte um ein mögliches Bayern-Engagement von Eberl, das nun Realität werden könnte.

Anfang Oktober berichtete Sky, dass der 50-Jährige, der in Niederbayern geboren wurde und die Jugend des FC Bayern durchlief, zum deutschen Rekordmeister will. „Uli Hoeneß ist informiert und tut alles dafür, Max Eberl zu bekommen. Es gab schon in den letzten Jahren Versuche der Bayern, doch jetzt ist der Weg frei. Eberl will nach unseren Informationen den vakanten Posten des Sportvorstandes beim FC Bayern übernehmen und Bayern will Eberl.[…]“, erklärte Sky Transfer-Experte Florian Plettenberg bei „Transfer Update – die Show“. Konkrete Verhandlungen zwischen den Parteien gibt es bis heute allerdings noch nicht.

Kommt Liverpool in die Quere?

Eberl wartet weiter auf ein Angebot vom FCB, doch nun soll auch der FC Liverpool Interesse an einer Verpflichtung des 50-Jährigen haben. Sky weiß: Der Geschäftsführer der Reds, Billy Hogan, kennt Eberl gut und wollte ihn bereits nach dessen Abschied bei Borussia Mönchengladbach 2020 an die Anfield Road lotsen. Doch der 50-Jährige sagte ab, weil er schon in Leipzig im Wort stand.

Nach Sky-Informationen ist das Reds-Interesse an Eberl aktuell nicht heiß. Der 50-Jährige will weiter nur zum FCB und wartet darauf, dass die Münchner nun auf ihn zukommen. Doch der deutsche Branchenprimus will intern erst entscheiden, ob man Sportvorstand-Posten im Dezember oder erst im Frühjahr besetzt werden soll.

Eberl selbst wird aber nicht monatelang auf die Bayern warten, weshalb es nicht auszuschließen ist, dass Liverpool bei Eberl noch einmal reingrätschen könnte, wie Sky-Transferexperte Plettenberg betonte.

Bei den Reds ist die Zukunft von Jörg Schmadtke ungeklärt. Der deutsche Sportdirektor ist noch bis Januar angestellt. Liverpool bräuchte im Falle eines Abschieds definitiv einen Nachfolger, Eberl wäre eine Option. Eine Übereinkunft zwischen dem 50-Jährigen und den Bayern bleibt nach Sky-Informationen jedoch weiter das wahrscheinlichste Szenario.

